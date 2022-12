Portogallo eliminato | Georgina consola Cristiano Ronaldo | «Oggi il tuo amico allenatore ha scelto male»

Leggi su open.online

(Di sabato 10 dicembre 2022) Non ha mandato giù l’eliminazione deldai Mondiali in Qatar. Ma soprattutto, non ha accettato l’esclusione didall’undici titolare contro il Marocco ai quarti di finale.Rodríguez, compagna e madre di due figlie del campione portoghese, non ha nascosto tutta l’amarezza per la scelta del ct Santos, e su Instagram ha pubblicato un messaggio con cuiil suo compagno, uscito in lacrime dal campo. ««il tuoha deciso– scrivein una story, riferendosi al tecnico Fernando Santos – quell’per il quale hai speso tante parole di ammirazione e hai tanto rispetto. Lo stessoche, mettendoti in campo, ha ...