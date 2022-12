Portogallo | ancora panchina per Cristiano Ronaldo

... dopo quella del ' Falco ' italiano in- Uruguay con bandiera arcobaleno e maglietta di ... Ma di quella partita tantioggi ricordano il costume bikini nero di Kinsey che pubblicizzava ...Seconda panchina consecutiva per Cristiano Ronaldo con il: il ct Santos gli preferisceGoncalo Ramos Dopo le polemiche degli ultimi giorni,una panchina per Cristiano Ronaldo con il. Nei quarti di finale contro il Marocco ...Dopo la Svizzera, il cinque volte Pallone d'Oro non giocherà dall'inizio neppure il quarto di finale dei Mondiali. Come mai non sta giocando ...Dopo le polemiche degli ultimi giorni, ancora una panchina per Cristiano Ronaldo con il Portogallo. Nei quarti di finale contro il Marocco il ct Santos gli ha di nuovo preferito Goncalo Ramos.