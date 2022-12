“Più risorse per l’alternanza scuola lavoro” Appello del senatore De Poli Udc

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 10 dicembre 2022) ''Il sos lanciato da Confartigianato sulla carenza di personale non va sottovalutato. Ecco perché secondo noi bisogna investire sulla piccola impresa che creae fa crescere il tessuto sociale delle nostre comunità. Per farlo bisogna promuovere il sistema di alternanzache è ancora molto poco sviluppato e non messo a regime nel nostro Paese e puntare su incentivi fiscali per i contratti di apprendistato". L'articolo .