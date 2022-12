Piogge e vento | oggi allerta meteo arancione dalla Toscana alla Calabria

... attività elettrica e forti raffiche di. Sulla base delle previsioni è stata valutata per la ...unificato diramato dalla Protezione civile regionale si fa riferimento ad una previsione di...Le intensecadute hanno causato la caduta di massi di grandi dimensioni anche sulla statale 12 "dell'Abetone e del Brennero" , provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per ...Altre piogge però bagneranno anche il resto del Sud e le regioni di Nordest con qualche nevicata sull’arco alpino a quote mediamente intorno ai 1000m. Sull’Appennino la neve cadrà solo a quote molto ...Il weekend sarà caratterizzato dal passaggio di un ciclone che attraverserà il Paese e dispenserà ondate di maltempo da Nord a Sud.