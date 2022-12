Pescia | presa la banda dello spaccio - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Le indagini dei carabinieri, avviate nel 2021, hanno permesso di risalire ad altri tre malviventi che gestivano il giro illegale in ......attraverso l'incremento delle attività di Day Service che da San Marcello a Figline Valdarno passando per, Pistoia, Empoli, Prato, Borgo San Lorenzo e Firenze forniscono strategie diin ... Pescia, presa la banda dello spaccio Pescia-Spedalino è il derby pistoiese di questa 13ª giornata in cui il Monsummano gioca per la vetta e in palio ci sono molti punti salvezza Pescia–Spedalino Le Querci è l’unico derby pistoiese in pro ...Big match di giornata fra l'Ottavia capoclassifica del Girone A e il Grifone quarto, Aranova in trasferta contro l'Ostiense ...