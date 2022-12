Agenzia ANSA

Per il secondo giorno consecutivo decine disono scese in strada per chiedere la liberazione dell'ex presidente Pedro Castillo, arrestato dopo un tentativo di colpo di Stato fallito. Le proteste hanno causato violenti scontri con ...Continuano le proteste in Perù contro Dina Boularte che ha preso il timone del paese dopo il tentato colpo di Stato del presidente Pedro Castillo, ora in stato di arresto. Ivogliono il ritorno al potere dell'ex insegnante di sinistra eletto nel giugno 2021, quando vinse a sorpresa contro le elite del paese. Ma si allungano nuove ombre sulla complessa vicenda. Peru', manifestanti scendono in strada per chiedere la liberazione di Castillo - Mondo Per il secondo giorno consecutivo decine di manifestanti sono scese in strada per chiedere la liberazione dell'ex presidente Pedro ...Sabato, 10 dicembre 2022 Home > aiTv > Perù, proteste per il presidente destituito, "liberate Castillo" Roma, 10 dic. (askanews) - Continuano le proteste in Perù contro Dina Boularte che ha preso il t ...