Perché Cristiano Ronaldo è in panchina in Marocco - Portogallo - Sport - Calcio - quotidiano.net

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dopo la Svizzera, il cinque volte Pallone d'Oro non giocherà dall'inizio neppure il quarto di finale dei Mondiali. Come mai non sta ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Dopo la Svizzera, il cinque volte Pallone d'Oro non giocherà dall'inizio neppure il quarto di finale dei Mondiali. Come mai non sta ...Forse il quarto più hipster,c'è il Portogallo che secondo me non ha detto tutto e il Marocco che vuole continuare a dire qualcosa. Ci ritroviamo a parlare diRonaldo, ma questa ... Perché Cristiano Ronaldo è in panchina in Marocco-Portogallo