Perché 10 minuti di recupero? Caro Collina | così si rovina il calcio | Primapagina

(Di sabato 10 dicembre 2022) 2022-12-10 08:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia dimercato.com: Finalmente è successo, almenose ne parlerà davvero. Di certo, se l’Argentina fosse tornata a casa sarebbe stata una bomba mediatica. Ma la domanda resta, il caso è aperto: chi eha deciso che ididovessero essere 10 e non 9? Forse un arbitro che più modesto non poteva essere? Uno, lo spagnolo Lahoz, non capace di gestire una partita importante e nervosa, difficile per tutti, figuriamoci per lui? Eppure, è andata. Diecistabiliti a sensazione, che poi sono diventati 11c’era da battere la unizione che ha fruttato il pareggio dell’Olanda. Messi furibondo, Scaloni di più, ché a quel punto sul ...

Alfredo Pedullà

... 260, 360 mq, Mappe 3D, videochiamata 1499.00 999.00 Compra ora - 38% Robot aspirapolvere ... sono molto di moda anchesono ottime: tantissime Yankee Candle in offerta (guardale tutte) ! ...10e non 9, che già sarebbero stati tanti Per questo sarebbe molto meglio il tempo effettivo, salviamo il calcio per favore, e facciamo in fretta. Solo Argentina o quasi per 80... E. Martinez attacca: “Perché 10 minuti di recupero, l’arbitro tifava Olanda”