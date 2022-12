Pensioni minime a 600 euro | ma solo per gli over 75 Pos | il tetto scende a 30 euro

(Di sabato 10 dicembre 2022) Non una retromarcia, ma una presa d?atto. Il gno Meloni è disposto a rivedere ilai pagamenti con il Pos. E studia una soluzione per alzare leda 574 a 600...

... si va dall'aumento dei fondi per i cargiver, (anche quelle a sostegno dei "nonni") la proroga dello smartworking, l'ulteriore innalazamento dellea 600 euro, la proroga del ...Tra gli emendamenti della maggioranza, viene riferito, sarebbero presenti testi sulla decontribuzione per il primo impiego, portandola da 6 ad 8 mila euro, sull eda far arrivare a ...Allentare i criteri su opzione donna, innalzamento delle pensioni minime e il Superbonus 110% per la riqualificazione degli immobili. Forza Italia è intenzionata a portare a casa un po’ della torta ...Bonus 18app eliminato con la manovra 2023 e sostituito con un 'altra misura. Sotto esame anche altre mini norme che dovranno essere ridotte ...