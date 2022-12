(Di sabato 10 dicembre 2022)Al Pd serve un segretario come Stefano"per fronteggiare la destra che sta producendo questi danni enormi. E per tenere il partito unito, al riparo da scissioni e ...

Bonaccini Al Pd serve un segretario come Stefano Bonaccini "per fronteggiare la destra che sta producendo questi danni enormi. E per tenere il partito unito, al riparo da scissioni e ...... nel voto tra i circoli: con lui c'è solo Base riformista, forse i Giovani turchi,, aree di ... Se non- spiega Palazzotto - rischia di fare la fine di Pasok e Psf, di ridursi al lumicino. ... Pd: Delrio sceglie Bonaccini, apprezza Schlein e critica la tattica anti-dem M5s L'ex ministro dem Graziano Delrio alla vigilia del Congresso del Partito democratico parla nel congresso e spera nell'unità del Pd ...