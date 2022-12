Pattinaggio di figure | Charlene Guignard e Marco Fabbri terzi nelle Finali del Grand Prix Vincono Gilles Poirier

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022)hanno conquistato uno splendido terzo posto alledel2022 didi figura, che si stanno disputando sul ghiaccio del PalaVela di Torino. La coppia di danza ha totalizzato 122.29 punti nella free dance (66.57 per la parte tecnica, 55.72 per i components), un riscontro inferiore rispetto alla attese a causa di diverse chiamate al ribasso. Gli azzurri, che in questa stagione hanno vinto il GP de France e il John Wilson Trophy (con tanto di personale di 127.44 e 213.74), riescono comunque a salire sul podio di fronte al proprio pubblico con il punteggio totale di 206.84 e a risultare il miglior binomio europeo della kermesse: ottimo viatico in vista della rassegna continentale in programma a ...