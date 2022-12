Pattinaggio artistico oggi | Finale Grand Prix Torino 2022 | orari 10 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Delude invece la sudcoreana Yelim Kim , rimasta attardata in sesta posizione con 61.55 (29.63, 31.95) a causa di un grave passaggio a vuoto nell'axel (invalido) e per via di un triplo flip ammonito ...È iniziata con il botto la seconda giornata delle Finals of Grand Prix ISU diin corso al PalaVela di Torino , con la storica medaglia di bronzo di Sara Conti e Niccolo Macii nella gara delle coppie di. Mai nessuna coppia italiana era ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Pattinaggio su ghiaccio. Venerdì 9 dicembre Sara, 22 anni di Zanica, e Antonio Macii salgono sul podio delle finali a Torino: non era mai accaduto agli azzurri nella gara a coppie. Quinto posto per Gh ...