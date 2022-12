Parlamento Ue | lo scandalo delle tangenti del Qatar | “Sacchi di denaro a casa della vicepresidente”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Bufera politica e istituzionale senza precedenti suleuropeo. Dopo il fermo con l’accusa di corruzione dell’ex europarlamentare italiano Pier Antonio Panzeri ora è uno dei 14 vicepresidenti dell’Eurocamera, la greca Eva Kaili, a essere nei guai. Nel corsoperquisizioni asocialdemocratica, la polizia belga ha trovato “di banconote“. La donna è stata arrestata. LadelUe, Eva Kaili, in, durante l’incontro dell’1 novembre 2022 col ministro del Lavoro dell’Emirato che ospita i Mondiali di calcio. Foto Twitter @CristianTudorEU, le accuse È quanto si legge sul quotidiano belga L’Echo. Il dato chiarirebbe anche il perché Kaili, 44 ...

L'eurodeputata socialista e vicepresidente deleuropeo Eva Kaili è stata arrestata ieri dalla polizia belga nell'ambito di un'inchiesta di corruzione che coinvolge il Qatar, organizzatore dei Mondiali attualmente in corso. Secondo l'...L'accusa nei confronti degli arrestati è che avrebbero tentato di influenzare le decisioni economiche e politiche deleuropeo a favore di un paese del Golfo Persico, con tutta probabilità ...Mazzette dal Qatar diretti al Parlamento europeo, finito in un vortice di polemiche ed attacchi. Coinvolti anche quattro italiani.Scandalo al Parlamento Europeo. In casa di Eva Kaili, vicepresidente dell'Eurocamera, sono stati trovati «sacchi di banconote» nel corso delle perquisizioni della ...