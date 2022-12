Papa Francesco nomina monsignor Stefano Rega vescovo di San Marco Argentano-Scalea

(Di sabato 10 dicembre 2022)ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Sanpresentata daLeonardo Bonanno. Gli succede, del clero della diocesi di Aversa, parroco e direttore del Centro Diocesano Vocazioni.è nato il 30 dicembre 1968 a Villaricca (NA). Ha frequentato il Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli e la Pontificia Facolta’ Teologica dell’Italia Meridionale, conseguendo la licenza in Teologia Dogmatica. E’ stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1993, incardinandosi nella diocesi di Aversa. Ha ricoperto numerosi incarichi tra cui membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Collegio ...

ha ricevuto in udienza il Movimento Cristiano Lavoratori. L'invito all'organizzazione è di essere 'lievito di giustizia e solidarietà' per la società italiana. Di seguito il discorso ...I rapporti con il Vaticano sono continui, ma le parole dirivolte a Putin e Zelensky non convincono l'Ucraina: " Il 2 ottobre ilha detto a Putin di fermare la guerra e a Zelensky ... Francesco: l’Immacolata ci aiuti a custodire la nostra bellezza Papa Francesco ha nominato arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano mons. Giovanni Checchinato, finora vescovo di San Severo. Sostituisce Francesco Nolè prematuramente scomparso e l’amministratore ...Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di San Marco Argentano-Scalea presentata da monsignor Leonardo Bonanno. Gli succede monsignor Stefano Rega, del clero della d ...