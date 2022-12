Paola Caruso | il seno sta per uscire | sta per succedere | guardano tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 10 dicembre 2022)è in grado di mostrare il suo corpo in tutte le salse e anche di recente ha messo in evidenza unda perdere la testa. Se c’è un programma che sicuramente ha permesso a una serie di ragazze di poter diventare sempre di più apprezzate all’interno del mondo lo spettacolo, quello è Avanti un Altro, con il quiz di Paolo Bonolis che è sicuramente uno dei più amati al giorno d’oggi. Sono moltissimi infatti i personaggi che hanno caratterizzato questa particolare trasmissione, con una di quelle che indubbiamente ha saputo sfruttare maggiormente la propria bellezza che è stata, colei che ha permesso di dare vita al ruolo della Bonas. InstagramAbbiamo davvero voluto ammirare la bella calabrese in tutte le salse, soprattutto perché non ha mai disegnato di poter evidenziare sempre di ...