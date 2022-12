Pallanuoto | Serie A1 2022-2023 | il Brescia aggancia la Pro Recco in testa alla classifica

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) La nona giornata dellaA1 dimaschile, ad eccezione di Posillipo-Pro, posticipata a giovedì 12 gennaio, si è giocata oggi, sabato 10 dicembre: il, che vince per 6-10 in casa del Quinto,proprio la Proin. Resta un terzetto a -3, con Ortigia, Trieste e Savona: i siciliani battono per 12-8 la Roma, i giuliani passano per 10-11 in casa del Telimar, i liguri sono corsari ad Anzio per 6-8. Nelle zone calde dellavittorie del Salerno per 5-8 a Bogliasco e del De Akker Team per 10-6 sul Catania. 9^ Giornata – sabato 10 dicembre15:00 DE AKKER ...