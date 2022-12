Pallanuoto femminile | Champions League 2022-2023 | SIS Roma ai quarti | scontro diretto decisivo tra Padova e Catania

(Di sabato 10 dicembre 2022) È proseguito oggi il 2° turno preliminare delladi: la SISsi è aritmeticamente qualificata aidopo aver battuto le neerlandesi del ZV De Zaan per 13-6 e domani sfiderà le elleniche dell’Olympiacos Piraeus per il primato nel Girone D. Sarà invecelodi domani tranel Girone A: le patavine infatti oggi pareggiano per 7-7 contro le magiare del Dunaujvarosi Foiskola, mentre le etnee passeggiano contro le neerlandesi del ZVL 1886, battute per 21-4. Le prime due di ogni gruppo passeranno alla fase ad eliminazione diretta, mentre le otto squadre eliminate retrocederanno ...

L'Ekipe Orizzonte inizia la seconda fase della Champions League dicon un pareggio, chiudendo sull'11 - 11 la prima partita del girone A, in corso di svolgimento a Padova, contro le ungheresi del Dunaujvaros. È stato un match dai due volti, con ...Partita difficile per le campionesse d'Italia dell' Ekipe Orizzonte Catania : pareggio sofferto per 11 - 11 con le magiare del Dunaujvaros. Photo LiveMedia/Luigi MarianiCapitombolo casalingo per la Pallanuoto Trieste nel settimo turno di andata del campionato di serie A1 femminile. Alla “Bruno Bianchi” le orchette sono state battute dalla Brizz Nuoto per 8-9. La ...In A1 femminile sabato si giocano le utlime tre partite dell'anno, dopodichè il campionato si ferma fino al 7 gennaio 2023; in A1 maschile si gioca il nono turno, con la sola Pro Recco che posticipa l ...