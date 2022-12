Palestinesi in festa per il Marocco | la polizia di Israele li ferma | VIDEO

Il Tempo

per la comunità marocchina a Centocelle . In centinaia si sono riversati in piazza dei Mirti ... oltre alle bandiere del proprio Paese, anche alcune bandiere. Questo contenuto è ...... per non parlare dei. Nè puntano il dito contro i diritti negati dal "governo amico" di ... gli attivisti di FREE ASSANGE Italia stanno preparando, in vista del 10 dicembre, una... Palestinesi in festa per il Marocco, la polizia di Israele interviene Sembra di stare a Rabat o a Casablanca, invece è Roma. Pochi minuti dopo la vittoria del Marocco contro il Portogallo ai Mondiali, che ha ..."Il calcio è sempre bello e i mondiali ancora di più, soprattutto per le Nazioni che li giocano. Se si riuscisse ogni tanto però a fare dei festeggiamenti che non 'rovinino' lo shopping natalizio". (A ...