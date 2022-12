Pagelle Olanda-Argentina 5-6 | voti Mondiali calcio 2022 | Emiliano Martinez super ai rigori | Lautaro Martinez decisivo

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022)2-2 (5-6 d.c.r.)Noppert, 6: rischia tantissimo con i piedi in avvio di partita, quando il suo passaggio viene sfiorato da Julian Alvarez. Sul primo gol argentino è incolpevole, non riesce a replicare la magia di Szczesny sul tiro dal dischetto di Messi. Non para neanche un rigore nella serie finale, con l’unico errore argentino che arriva con Enzo Fernandez che non centra lo specchio della porta. Timber, 6: si pensava ad un possibile ritorno dal 1? minuto per De Ligt, Van Gaal però decide di dare ancora fiducia al giocatore dell’Ajax che lo ripaga con una partita priva di sbavature. Eccezionale negli anticipi oltre la metà campo. Van Dijk, 6: un gigante in difesa, sia a reparto schierato sia quando è lasciato solo contro Alvarez; per lui letture sempre perfette e grande lavoro anche in ...