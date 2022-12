Pagelle Marocco Portogallo | En-Nesyri decisivo | che erroraccio Costa!

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 dicembre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per i quarti di finale ai Mondiali:Ledei protagonisti del match travalido per i quarti di finale dei mondiali Qatar 2022.(4-3-3): Bounou 7; Hakimi 7, El Yamiq 6,5, Saiss 6,5 (57? Dari 6), Attit Allah 6; Ounahi 7, S. Amrabat 7, Amallah 6 (64? Cheddira 4,5); Ziyech 6,5 (81? Aboukhlal 5,5), En-7 (64? Benoun 6), Boufal 6 (81? Jabrane 6). All. Regragui 7(4-3-3): Diogo Costa 4; Diogo Dalot 5,5 (79? Horta 6), Ruben Dias 6, Pepe 6, Raphael Guerreiro 5,5 (51? Cancelo 6); Ruben Neves 5,5 (51? Ronaldo 5,5), Otavio 6 (69? Vitinha 6), Bruno Fernandes 6; Joao Felix 5,5, ...