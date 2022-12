Oroscopo Paolo Fox Domenica 11 Dicembre 2022 | Capricorno agitato

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’diFox per oggi,11Ariete La giornata sarà molto positiva, finalmente porterete a termine un progetto importante. Discorso che potrebbe essere diverso in amore dove forse rimane ancora qualche perplessità che vi portate dietro dal mese di settembre. Provate a fare chiarezza. Toro Dopo una settimana agitata, il weekend vi sta portando tante novità e soprattutto un po’ di tranquillità. Ne avevate tanto bisogno. Godetevela e ricaricatevi in vista della settimana. Gemelli Dovete capire cosa fare e avvicinarvi a persone che possono aiutarvi veramente e con il cuore. Questo discorso vale sia per quanto concerne il lavoro sia nella sfera sentimentale. Cancro Le relazioni interpersonali e gli incontri nelle prossime ore andranno alla grande. Cogliete l’occasione. Nel ...

Fox domenica 11 dicembre: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ...Fox Ariete purtroppo in famiglia c'è qualcosa da chiarire. Toro se ci sono stati delle lontananze a dicembre si può trovare un accordo. Gemelli entro i primi mesi del prossimo anno ...I transiti astrali degni di nota nel 2023 per il segno zodiacale dell'Acquario saranno lo spostamento di Giove dal domicilio dell'Ariete al Toro il 16 maggio, l'entrata di Plutone nel segno dal 24 mar ...Nel 2023 Saturno entrerà nel segno dei Pesci: in amore il Sagittario sarà chiamato a non nascondere più la testa sotto la sabbia ...