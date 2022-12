Olanda | Van Gaal esonerato | c’è già il sostituto!

(Di sabato 10 dicembre 2022) Una decisione presa in anticipo. La sconfitta patita nel quarto di finale Mondiale contro l’Argentina lascia ancora l’amaro nella bocca di tutti i calciatori dell’, riusciti nei 90 minuti a rimontare un sorprendente svantaggio di due reti, grazie anche alla doppietta del subentrato Veghorst. Inevitabilmente, la sconfitta è costata cara all’ambiente Orange, in particolare al commissario tecnico degli olandesi, Louis Van, la cui partita con l’Argentina è stato l’ultimo capitolo della sua esperienza da allenatore dell’. Vanè stato infatti sollevato dall’incarico di allenatore della Nazionale. Il suo sostituto sarà niente di meno che un’altro olandese: l’ex allenatore del Barcellona Ronald Koeman, che aveva già guidato gli Orange tra il 2018 ed il 2020. Ronald Koeman ...

