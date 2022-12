Olanda | Van Dijk | “Eravamo convinti di passare | sono deluso”

(Di sabato 10 dicembre 2022) “È difficile perdere in questo modo”. Questa tutta la delusione di Nathan Aké dopo la sconfitta della suaai calci di rigore contro l’Argentina nei quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. “Abbiamo lottato e dato tutto – ha aggiunto il difensore ai microfoni di Nos – Anche i sostituti hanno dato tutto e hanno cambiato la partita. Penso che possiamo lasciare questa Coppa del Mondo a testa alta. Abbiamo lottato duramente, tutti hanno fatto del loro meglio”. “Ci siamo allenati molto sui rigori. Tutto era andato bene, fino a stasera” ha detto invece Virgil Van. “È stata una gara giocata con grande spirito. Tutti hanno lottato.di andare avanti, ma purtroppo non è stato così.triste e” conclude il capitano della nazionale Oranje. ...

