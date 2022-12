Olanda-Argentina | tensioni ed esultanza provocatoria | la Fifa apre un' indagine Messi contro van Gaal | «Non parli più?»

AGI - Giallo sulla morte dell'inviato della Cbs ai mondiali in Qatar, il 48enne Grant Wahl, deceduto durante la telecronaca di. In un video il fratello, Eric, ha denunciato che sarebbe stato ucciso perché tre settimane prima aveva cercato di entrare allo stadio con una maglietta arcobaleno in occasione di ...La tragedia è avvenuta lì, davanti agli occhi di colleghi increduli, con qualche sciocco che filmava, nel pieno di, qualche metro più su di Messi e Van Gaal. Grant Wahl , 49 anni, ...(Adnkronos) - Scontro tra Leo Messi e Louis van Gaal dopo la sfida tra Argentina e Olanda, vinta ai rigori dai sudamericani nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Alla fine del duello, ecco.Non si placano le polemiche post gara dei quarti di finale dei mondiali in Qatar tra Argentina e Olanda, vinta da Messi e compagni ai calci di ...