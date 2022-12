Olanda Argentina | morto il giornalista Wahl Il fratello | «L’hanno ucciso»

Nel secondo tempo di, quarto di finale dei Mondiali in Qatar, Vitaly Zdorovetskiy ha invaso il campo. Per fermare lo Youtuber russo che vive negli Stati Uniti c'è stato bisogno dell'intervento di cinque ...E' stata soprattutto la sua vittoria: Leo Messi ha disegnato l'assist per il primo gol dell'contro l', trovando un buco invisibile per Molina, ha segnato il rigore del 2 - 0 e non ha fallito il suo penalty dopo i supplementari mandando in delirio i tantissimi tifosi sugli ...Grant Wahl, 48enne cronista di Cbs Sports, si è accasciato in sala stampa: un attacco di cuore la probabile causa del decesso ...Il giornalista americano Grant Wahl è morto a 48 anni in Qatar, dove si trovava per i Mondiali di calcio, durante la partita di ieri sera, 9 dicembre 2022, tra Argentina e Olanda. Wahl, veterano dei c ...