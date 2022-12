Odio europeo su Meloni | “La Duce” La classifica della vergogna

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 dicembre 2022) C'è l'Europeismo, con la maiuscola, che è una cosa seria, ed è lo sforzo teso a far sì che il processo di integrazione comunitaria si compia, non negando ma affrontando le difficoltà. E c'è poi l'europeismo, quello con la minuscola, che è lo spirito di conservazione di una certa ideologia da conventicola, che tratteggia la questione comunitaria come un salotto con selezione all'ingresso. Pare di coglierne un soffione, di questo europeismo minuscolo, nellastilata da «Politico.eu». Si tratta di una rivista online molto addentrata nell'establishment brussellese. Ebbene, al primo posto dei «Distruttori» colloca il Presidente del Consiglio italiano Giorgia. «Sta facendo di tutto per presentarsi come non minacciosa», scrivono a descrizione del loro ranking. E ancora, «ciò che rende Giorgiadiversa dagli altri ...