Nuovi concorrenti al GF Vip | l’ex tronista farà le “scarpe” ad Antonino | ecco il belloccio che tutti aspettavano

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 10 dicembre 2022)al GF Vip. Anche Davide Donadei, fresco di chiusura con Chiara Rabbi, sta per varcare la porta rossa.di Uomini e Donne, per molti, è pronto a fare leadSpinalbese, scippandogli il primato didella Casa.al GF Vip: Davide Donadei nella Casa A lanciare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.