Non solo Qatar Clamoroso | un' altra accusa pesante su Panzeri | sinistra in ginocchio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nuove accuse contro l'ex eurodeputato Antonio: sarebbe sospettato di essere intervenuto politicamente, "dietro pagamento", presso alcune persone che lavorano al Parlamento Europeo, a beneficio nondel, ma anche del Marocco. È quanto emerge da uno degli atti dell'indagine di Bruxelles per "corruzione di funzionari e membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri, riciclaggio e associazione per delinquere", come si legge su Repubblica. Nel documento viene sottolineato che comunque vige la "presunzione di innocenza". Nel frattempo a Brescia sarebbe in corso davanti alla Corte d'Appello l'udienza di identificazione, ossia la convalida dell'arresto, di Maria Colleoni e Silvia, moglie e figlia dell'ex eurodeputato, fermate ieri sera nell'abitazione di famiglia in esecuzione di un ...