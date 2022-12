Gazzetta del Sud

...nell'ottobre del 2021 per le conseguenze del Covid, come riporta la stampa locale. L'uomo, non vaccinato e no -convinto, nella prima fase della malattia era stato curato via telefono da ...Chivasso (Torino), chiusa per sfratto 'La Torteria': il locale simbolo delle proteste noL'... italiano AVEVA 73 ANNI E'Issei Sagawa, il 'cannibale di Kobe' Secondo gli autori della ricerca, ... No vax morto di covid: a processo medico che lo ha curato al telefono L’uomo, non vaccinato e no-vax convinto, nella prima fase della malattia era stato curato via telefono da Dallari ed era stato portato in ospedale quando la sua condizione clinica era già compromessa ...Sarà processato il medico reggiano Alberto Dallari, accusato dalla procura di Ferrara di omissione di soccorso nei confronti di un uomo di Cento (Ferrara) di 68 anni, morto nell'ottobre del 2021 per l ...