No tesoro! Parenzo non si trattiene ma la sparata contro Salvini finisce male

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il governo, dopo la decisione di Bruxelles, blinda l'innalzamento della soglia per i pagamenti in contante a 5000 euro. Così l'Unione europea mette a tacere la sinistra e dà ragione all'esecutivo che scioglie un altro dei nodi sul tavolo. Fonti di palazzo Chigi sottolineano la "piena sintonia del governo con la decisione del Consiglio Ue di stabilire un ragionevole tetto al denaro contante quale misura di antiriciclaggio. Nonostante la soglia prevista dal Consiglio Ue sia di 10mila euro, allo stato attuale il Governo italiano intende confermare il provvedimento che fissa la soglia all'uso del contante a 5mila euro". Esulta il ministro delle Infrastrutture Matteoche su Twitter cinguetta soddisfatto: "Bene, anche l'Europa conferma la libertà di usare il proprio denaro come si vuole, raddoppiando addirittura il tetto all'uso del contante previsto dal governo ...

Liberoquotidiano.it

Come poteva però non arrivare la replica di David"Caloroso in bocca al lupo": Merlino non c'è,spaventa il pubblicoCosì Lamberto Dini gela Tiziana Panella e David. Ospite del programma tv 'Tagadà' su LA7 , ... Tutto è partito da una domanda della conduttrice Panella: 'Lei è stato ministro delnel ... David Parenzo provoca Salvini: "Tesoro...", clamoroso autogol Il governo, dopo la decisione di Bruxelles, blinda l'innalzamento della soglia per i pagamenti in contante a 5000 euro. Così l'Unione ...Via libera dai rappresentanti dei 27 governi del Consiglio Ue al limite del tetto ai contanti. Bruxelles ha trovato l'accordo: 10mila euro sarà il massimo. La stessa cifra proposta dalla Lega di Matte ...