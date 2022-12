Neymar da applausi | lo ha fatto dopo Croazia-Brasile | tifosi commossi

...ma la Coppa del mondo probabilmente non era pronto a salutarlo A jogar bonito si strappano... In semifinale ci doveva andaree compagnia per dimostrare a tutti che vent'anni senza un ...Petkovic 7 Riacciuffa per i capelli un risultato che sembrava segnato, con una prodezza da7 Il Brasile non brilla, ci pensa ancora una volta lui a togliere le castagne dal fuoco. ...Croazia-Brasile 1-1 sul campo e 4-2 dal dischetto è la certificazione algebrica che sommar dribbling, ricami, tiri in porta e lontani dalla porta, 9-21, vale meno di un palo di Marquinhos. Per Modric ...Per l'ex stella del Milan manca la passione per la nazionale brasiliana, Neymar viene più contestato che applaudito e Ronaldo in patria è solo un grassone che cammina ...