Nell’era post covid addio alle passeggiate | ritorna l’auto privata

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Rii definitivamente nel cassetto i Dpcm e le restrizioni sulla mobilità,gli italiani diconoai ‘giretti’ in quartiere e riconfermano, anche per il 2022, un ritorno al. E sul trasporto pubblico locale, sostenibilità e infrastrutture, il Paese resta lontano dagli standard europei. Questo, in sintesi, lo scenario che viene fuori dal 19° Rapporto sulla mobilità “Audimob – Stili e comportamenti di mobilità degli italiani” a cura di Isfort, l’Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti, presentato oggi a Roma in collaborazione con il Cnel e con il supporto scientifico delle associazioni del Tpl, Agens e Asstra. Secondo lo studio, la mobilità pedonale, dopo l’esplosione del 2020, sembra non ...