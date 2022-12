Nelle mie canzoni una luce nuova La seconda vita di Alan Sorrenti

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un viaggio oltre la zona sicura. Una sperimentazione di musica e parole che attraversa tutti i generi. A 19 anni di distanza dal suo ultimo album di inediti,torna connuove senza paura di contaminazioni e di rimettersi in discussione., il titolo del suo nuovo album «Oltre la zona sicura» suona come una dichiarazione di intenti. Quali sfide ha affrontato? «Sento che i giovani d'oggi fanno musica interessante ma voglio accendere una, voglio staccarmi dalla comfort zone, incontrarmi e scontrarmi con una realtà diversa. Questo album è dedicato a chi vuole evolversi. Sento l'esigenza forte di essere presente proprio in questo momento».Cosa c'è oggi di così particolare? «Stiamo vivendo un'epoca in cui mancano i punti di riferimento. Dalla pandemia ...

Il Tempo

Non possono andare a scuola, lavorare, entrare nei parchi opalestre ed esistono prove che ... Io mi nascondevo con lefiglie, spostandomi continuamente, grazie a una rete di contatti che dava ...ultime ore un suo post ha generato numerosi commenti, soprattutto maschili, e vede ... Tante persone che guardavano lepartite mi hanno messo addosso troppa pressione. Ho lottato per due o tre ... La seconda vita di Alan Sorrenti: "Nelle mie canzoni una luce nuova" Più volte scartato come autore, in ben tre occasioni pare sia stato ignorato per l'ammissione nella gara tra i big: Due mie canzoni, cantate da Gigliola Cinquetti e da Caterina Caselli, entrambe su ...L'italo-americano segna i tiri liberi a pochi secondi dalal fine e regala la vittoria ai suoi Magic. La supersfida per la corsa Mvp tra Giannis e Doncic se l'aggiudica il primo che trascina i Bucks co ...