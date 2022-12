Nati nel 2014 | Jacques e Gabriella celebrano la ricorrenza finalmente insieme alla mamma Scopri di piuù su Amica it

(Di sabato 10 dicembre 2022) Quello di quest’anno, perdi Monaco, è un compleanno davvero speciale. I due gemelli, infatti, possono festeggiare con la, a differenza dell’anno scorso quando la principessa si era fatta ricoverare in Svizzera…(foto: Getty) Piccoli principi e principesse crescono: oggi, 10 dicembre,di Monaco compiono 8 anni. I figli di Charlene di Monaco e del principe Alberto festeggiano lacon i genitori. Tutti, dopo un anno complicato. Uniti come una famiglia,: un compleanno con laQuello di quest’anno sarà, per i due fratelli, un compleanno decisamente migliore e più felice di quello dell’anno scorso, quando ...

