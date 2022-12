Nasce Vincenzo De Luca jr | la “puntella” per il Governatore della Campania

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDiventa nonno per la terza volta il presidenteregioneDe. Dopo due femminucce, Maria Grazia e Rosa (figlia di Roberto, secondogenito), nella notte appena trascorsa è venuto alla luce il primo nipote maschio per il. Piero, parlamentare del Pd, primogenito del Presidente ed ex sindaco di Salerno e la moglie Laura hanno deciso, come nelle migliori tradizioni campane di chiamare il piccolo con il nome del nonno. È stato lo stesso Piero ad annunciare la notizia con un post su Facebook: “Benvenuto al mondo al nostro piccolo! Questa notte ci ha portato il dono più bello che si possa desiderare. Laura sta bene e Maria Grazia è al settimo cielo. Un’emozione incredibile. Una gioia immensa per tutti noi” ha scritto ...

La Repubblica

... salvo rari casi, non rispecchiano Il tuttodai criteri usati nelle scorse stagioni per l'... L'Italia in ATP Cup, per esempio, è stata sempre guidata daSantopadre, coach storico di ...L'iniziativaa conclusione del progetto ' Il primo Natale tra fede, storia e tradizione ' che ... luci e musiche: Gino Rubino,Decarlo nonché a tutte le mamme e i papà che hanno ... È nato Vincenzo De Luca jr: il nipote del presidente della Campania E' stato inaugurato in via dei Tribunali, nella Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Medicina generale, dell’otorinolaringoiatria, pneumologia, ginecologia, oculistica, psichiatri ...