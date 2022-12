Napoli | Spalletti su Vieira | ' Sarebbe stato perfetto per la nostra metà campo'

Parola di Luciano, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del match trae Eagles del sud di Londra, in programma domani (domenica 11 dicembre) alle 16 al Regnum Carya ...Domani nuova amichevole per gli azzurri con il Crystal Palace, c'è curiosità per capire se ilnel secondo test in Turchia farà vedere ancora novità tattiche.in conferenza appare sereno e rilassato: 'Il primo test è andato bene, anche le cose nuove che avevo chiesto: ho visto ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “La prossima partita contro ...Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della seconda amichevole contro il Crystal Palace nel ritiro in Turchia. Sul mercato: "Noi siamo contenti di Demme, preferiamo che resti qui, ...