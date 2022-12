Napoli-Crystal Palace | la conferenza di Luciano Spalletti

Commenta per primo Volge alla fine il ritiro delad Antalya, in Turchia. Domani l'ultima amichevole contro ilPalace di Vieira, prima di rientrare in Italia. Il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa:..." Certamente ilPalace è una squadra di livello superiore all' Antalyaspor . Con gli inglesi proveremo cose ... intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del match trae Eagles ...CRYSTAL PALACE (4-3-3): Butland; Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell; Schlupp, Eze,. Doucoure; Mateta, Edouard, Zaha Crystal Palace-Napoli, le probabili formazioni. Contro ..."Noi siamo contenti di Demme, preferiamo che resti qui, per il resto è lui che decide". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ...