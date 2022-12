Mondiali | record di ammonizioni in Argentina-Olanda | 18 cartellini gialli!

Sky Sport

Se giocherà di nuovo in Qatar, CR7 diventerà l'unico detentore di questo. Il cinque volte ...è il suo quinto ed è l'unico giocatore nella storia ad aver segnato almeno un gol in cinque. ...Il tesissimo quarto di finale tra Argentina e Olanda ha stabilito il nuovodi ammonizioni per una partita dei, ben 18 , superando "la battaglia di Norimberga" del 2006, quando il Portogallo battè proprio gli Oranje agli ottavi per 1 - 0 tra lo sventolio di 16 ... Tutti i record dei Mondiali: quelli imbattibili e quelli da battere (ANSA) - DOHA, 10 DIC - Con 196 presenze in nazionale Cristiano Ronaldo ha eguagliato il record mondiale, dopo essere entrato in campo contro il Marocco nei quarti del Mondiale in corso. CR7 è entrato ...Una partita de record, ma non per i gol, gli assist e il bel gioco. Bensì per le 15 ammonizioni. Come sottolinea il portale di statistiche Squawka, Olanda-Argentina ieri sera ...