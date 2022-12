(Di sabato 10 dicembre 2022) E’ ancora ‘Road to Paris’ per Mirkoche, al primo appuntamento di qualificazione olimpica, il Campionato Mondiale diOlimpica di Bogotà, finiscedopo tre strappi giudicati nulli dalla rigida terna arbitrale. L’Azzurro, impegnato nella categoria fino a 73 kg, dopo aver vinto il bronzo olimpico in quella inferiore, la 69 kg, è stato comunque protagonista di una prova coraggiosa, durante la quale non si è risparmiato ma ha anzi tiratotutto il suo carattere. L’Atleta del CS Esercito entra incon la misura che le è valso il record italiano di specialità lo scorso anno, 150 kg, ma per colpa di un leggero tentennamento del gomito destro si accende la luce rossa; in seconda prova Mirko di presenta con 151 kg, ma la prova è praticamente identica alla ...

Il Faro online

Giornata no per Lucrezia Magistris che finisce fuori gara aidiOlimpica, in scena a Bogotà, nella categoria 59 kg. Tra le 11 nella prova di strappo l'azzurra entra in gara con 98 kg, ma c'è il nullo a causa di un piccolo movimento del gomito ...Giulia Imperio chiude al 12esimo posto il Mondiale diolimpica di Bogotà (Colombia). L'azzurra era terza al termine della gara del gruppo B nella categoria fino a 49 kg, ma nello strappo ha fatto fatica sollevando 80 kg al terzo tentativo, ... Mondiali pesistica, Zanni va fuori gara: “Posso solo migliorare” Rimandato l’inizio del ‘Road to Paris’ per Lucrezia Magistris, che finisce purtroppo fuori gara ai Mondiali di Pesistica Olimpica di Bogotà, categoria 59 kg. Una sola prova valida per l’Azzurra, nello ...Pesi, Mondiali Bogotà 2022: giornata no per Lucrezia Magistris, è fuori gara. Ecco il resoconto della sua gara ...