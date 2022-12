Mondiali | il giornalista Usa Grant Wahl muore durante Argentina Olanda | aveva 48 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) Si è accasciato ed è morto mentrela partita. Ilamericano, 48, veterano dei cronisti sportivi, inviato della cbs in Qatar per iè deceduto sul colpo. Nei giorni scorsi era stato brevemente fermato dalle autorità di Doha perché indossava una t-shirt arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbtq. Le circostanze della sua morte non sono chiare, ma nei giorni scorsilamentato di non sentirsi bene, tanto da essersi rivolto all’ambulatorio del centro stampa, credendo di avere una bronchite. Gli era stato somministrato uno sciroppo per la tosse e ibuprofene.poi detto di sentirsi meglio, dopo avere ammesso di aver sofferto, il 3 dicembre scorso, “una ...