Mondiali | giornalista Usa muore d' infarto durante Argentina - Olanda

Ilamericano Grant Wahl è morto a 48 anni in Qatar , dove si trovava per idi calcio, durante la partita di ieri sera tra Argentina e Olanda (finita con la vittoria ai rigori dell'...E' stato tra gli 82 giornalisti premiati dalla Fifa proprio per aver seguito tutte le ultime edizioni dei. Laureato nel 1996 a Princeton, ha lavorato dal 1996 al 2021 per Sports Illustrated ...(Adnkronos) - Si è improvvisamente accasciato ed è morto mentre copriva Argentina-Olanda il giornalista americano Grant Wahl, 48 anni, veterano dei cronisti sportivi, inviato in Qatar per i Mondiali ...Il noto giornalista statunitense è deceduto in sala stampa durante i tempi supplementari di Olanda-Argentina. Inutili i tentativi di rianimarlo.