Mondiali | Francia | Mbappé alla ricerca di Pelé | VIDEO

(Di sabato 10 dicembre 2022) Altra giornata importantissima per i2022 in Qatar. In campo alle 20contro Inghilterra. Kyliandella gloria

Il big match dei quarti di finale deiin Qatar è senza ombra di dubbio Inghilterra -. Storia di un confronto che ha contribuito a scrivere pagine e pagine importanti di epopee, ...... si sbarazzano anche del Portogallo e di Cristiano Ronaldo , approdando alle semifinali deiin Qatar , in attesa di scoprire chi sarà la loro avversaria trae Inghilterra . In ...Il Marocco si è confermato l'autentica sorpresa di questi Mondiali in Qatar, il "sassolino nella scarpa" che il ct Regragui aveva detto voler essere tra le favorite alla vittoria finale. E anche nel m ...Inghilterra e Francia si trovano nei quarti di Qatar 2022: chi vince sfida il Marocco in semifinale. La nazionale di Southgate è imbattuta, battendo Iran e Galles ai gironi e il Senegal agli ottavi.