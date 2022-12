Mondiali | festa tifosi Marocco a Verona | nessun incidente

grande a Milano Centinaia di persone si sono riversate in centro e soprattutto in corso Buenos Aires, dove il traffico delle auto è stato deviato. Festeggiamenti simili a quelli avvenuti dopo ...Sono scesi ancora in piazza a Verona per farei tifosi del Marocco, dopo la storica qualificazione alle semifinali del Mondiale a danno del Portogallo. Centinaia di persone, con le bandiere rosse e la stella verde, hanno invaso ...Esplode la festa del gruppo guidato da Regragui, mentre Cristiano Ronaldo, entrato in campo al 51' al posto di Ruben Neves, non nasconde le lacrime negli istanti che seguono il triplice fischio.Altro risultato storico per i "Leoni d'Atlante" che battono anche il Portogallo 1-0. La numerosa comunità marocchina della città delle Torri in visibilio ...