Mondiali | diretta | Marocco in semifinale | Portogallo fuori Inghilterra - Francia alle 20

Il Marocco scrive la storia in Qatar: la squadra maghrebina batte il Portogallo 1 - 0 e si qualifica per le semifinali deiin Qatar . Mai una squadra africana era arrivata fin qui. Tutto il mondo arabo e del Vecchio Continente esulta. I lusitani subiscono il gol nel primo tempo per un errore di Diogo Costa e poi ...Dopo la Croazia (che ha superato il Brasile) e l'Argentina (vittoriosa contro l'Olanda), i nordafricani si aggiungono alla lista delle ...Inghilterra Francia streaming e diretta tv: dove vedere la partita valida per i Mondiali Qatar 2022 in programma questa sera alle ore 20 ...Inghilterra-Francia, un classico del calcio, quarto di finale dei mondiali: ecco come vedere la partita gratis, in diretta streaming.