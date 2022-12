Il Sole 24 ORE

Una veragiudiziaria quella che si è abbattuta sull'Europarlamento con la procura di Bruxelles che ... secondo la stampa belga si tratta del Qatar che voleva influenzare le decisioni sui...Le indagini sono focalizzate sul Qatar e, in particolare, sull'organizzazione dei. ... Dopo laKaili è stata espulsa dal suo partito , il Pasok, per decisione del presidente Nikos ... Mondiali, bufera all'Europarlamento per presunte tangenti Qatar - Il Sole 24 ORE Roma, 10 dic. (askanews) - Una vera bufera giudiziaria quella che si è abbattuta sull'Europarlamento con la procura di Bruxelles che indaga per corruzione e presunte mazzette da un paese del Golfo; se ...Al termine della sfida tra Olanda e Argentina, con la vittoria di Messi e compagni ai calci di rigore, è scoppiata la bufera. Al centro delle polemiche l’esultanza degli argentini. Pochi istanti dopo ...