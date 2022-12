Mondiali 2022 | storico | Marocco di Amrabat in semifinale Battuto il Portogallo 1-0 Cristiano Ronaldo piange | finisce un’era Pagelle

Leggi su firenzepost

(Di sabato 10 dicembre 2022)e compagni scrivono la storia. Nonostante l'ingresso in campo nella ripresa die Leao e l'assedio finale, i portoghesi non sono riusciti a pareggiare e i marocchini sono i primi del loro continente a raggiungere la: in precedenza c'erano stati solo i quarti per Senegal, Camerun e Ghana L'articolo proviene da Firenze Post.