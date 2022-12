Mondiali 2022 | Portogallo eliminato | le lacrime di Cristiano Ronaldo

Leggi su sbircialanotizia

Cristiano Ronaldo in lacrime. Il Portogallo viene sconfitto dal Marocco nei quarti di finale e viene eliminato dai Mondiali di Qatar. Le telecamere inseguono CR7 e nel rientro verso gli spogliatoi il 37enne attaccante non riesce a trattenere le lacrime: il Mondiale, l'ultimo della carriera, finisce e con l'eliminazione se ne va anche il sogno di alzare la Coppa del Mondo, l'unico trofeo che manca nella bacheca dell'ex giocatore di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Contro il Marocco, Ronaldo è partito dalla panchina ed è entrato in campo al 50?. In oltre 40 minuti, CR7 è andato al tiro solo in un'occasione: destro secco, parato dal portiere marocchino Bounou.