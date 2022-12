Mondiali 2022 | Portogallo eliminato | le lacrime di Cristiano Ronaldo

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) –in lacime. Ilviene sconfitto dal Marocco nei quarti di finale e vienedaidi Qatar. Le telecamere inseguono CR7 e nel rientro verso gli spogliatoi il 37enne attaccante non riesce a trattenere le: il Mondiale, l’ultimo della carriera, finisce e con l’eliminazione se ne va anche il sogno di alzare la Coppa del Mondo, l’unico trofeo che manca nella bacheca dell’ex giocatore di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Contro il Marocco,è partito dalla panchina ed è entrato in campo al 50?. In oltre 40 minuti, CR7 è andato al tiro solo in un’occasione: destro secco, parato dal portiere marocchino Bounou. L'articolo proviene da Italia Sera.

... che ha fatto fuori anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo , ora aspetta una tra Inghilterra e Francia , protagoniste della super sfida di questa sera nell'ultimo quarto di finale dei. Una ...Lacrime di gioia, caroselli e fuochi d'artificio: in giro per il mondo è iniziata la festa per il Marocco, prima nazione africana di sempre a raggiungere la semifinale in un Mondiale. Da Doha a Rabat, ...(ANSA) - DOHA, 10 DIC - "È una cosa pazzesca. Stiamo vivendo un sogno e non vogliamo svegliarci. Ho sentito i brividi. Tutto quello che abbiamo, ce lo meritiamo". Così Sofiane Boufal, attaccante del ...Nel mirino dei giudici un giro di ricche mazzette che il Qatar avrebbe distribuito a politici e personaggi di alto livello per ripulire la reputazione qatariota, anche in vista dei Mondiali di calcio ...