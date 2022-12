Mondiali 2022 | oggi si decide la seconda semifinale | Calendario partite | diretta tv | risultati e ascolti

(Di sabato 10 dicembre 2022)Dove e quando seguire tutti i match deidi calcio, vedere ie scoprire glitv di ogni singolo incontro? Qui su DavideMaggio.it tutto quello che c’è da sapere su Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre sulle reti Rai (Rai 1, Rai 2 e Rai Sport), insieme allo streaming (Rai Play) e alla radio (Rai Radio 1). Ecco ilcompleto. Quarti di, sabato 10 dicembre Dopo i successi ai rigori di Croazia e Argentina, ai danni rispettivamente di Brasile e Olanda,si completa l’altra parte del tabellone dei quarti per scoprire chi si sfiderà nella: Marocco-Portogallo: ...

