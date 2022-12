Mondiali 2022 | la diretta | oggi quarti di finale Marocco - Portogallo e Inghilterra - Francia

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dopo la Croazia (che ha superato il Brasile) e l'Argentina (vittoriosa contro l'Olanda), sale l'attesa per conoscere le altre semifinaliste del torneo ...

Oggi più che mai si capisce l'importanza delle sue opere, soprattutto dopo le restrizioni imposte in Qatar in occasione deidi calcio. Naturalmente ci sono dei limiti a ciò che l'arte e la ...Ed è proprio sul binario della tutela dei diritti umani, soprattutto con l'avvicinarsi dei, che potrebbe essersi sviluppato il rapporto con il Qatar. A Strasburgo, alla Plenaria dello scorso ...Il rigore decisivo di Lautaro Martinez ha regalato all'Argentina la vittoria sull'Olanda, con conseguente qualificazione alla semifinale dei Mondiali. Una partita incredibilmente ...Mondiali 2022 chi sono le squadre qualificate alle semifinali in programma martedì 13 e mercoledì 14 dicembre.